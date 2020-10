L'allarme di Galli: "Al Sacco malati gravi come in primavera" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Massimo Galli ha affermato che nel suo ospedale, il Sacco di Milano, è tornato il clima di marzo con molti ricoveri gravi. Galli: “Trend preoccupante, nel mio ospedale è tornata l’aria di marzo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Massimoha affermato che nel suo ospedale, ildi Milano, è tornato il clima di marzo con molti ricoveri: “Trend preoccupante, nel mio ospedale è tornata l’aria di marzo” su Notizie.it.

