La voglia di una Superlega europea (con la Fifa contro la Uefa) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le indiscrezioni pubblicate in Inghilterra sul progetto, in fase avanzata, di far nascere una Premier League europea a 18 squadre prendendo di fatto il posto della Champions League dal 2024 ma privatizzando il nuovo torneo, senza più accesso attraverso promozioni o retrocessioni annuali, ha suscitato reazioni sdegnate e qualche smentita in giro per il Vecchio Continente. Eppure continua a circolare, con dettagli anche finanziari sempre più abbondanti e precisi a partire dalla partnership con il colosso JP Morgan pronto a riversare nelle casse della nascente associazione 6 miliardi di euro sotto forma di prestito da coprire poi con la vendita dei diritti televisivi della manifestazione.A parlare del campionato d'èlite è stata la britannica Sky News spiegando come siano due club della Premier League (Liverpool e Manchester United), accumunati ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le indiscrezioni pubblicate in Inghilterra sul progetto, in fase avanzata, di far nascere una Premier Leaguea 18 squadre prendendo di fatto il posto della Champions League dal 2024 ma privatizzando il nuovo torneo, senza più accesso attraverso promozioni o retrocessioni annuali, ha suscitato reazioni sdegnate e qualche smentita in giro per il Vecchio Continente. Eppure continua a circolare, con dettagli anche finanziari sempre più abbondanti e precisi a partire dalla partnership con il colosso JP Morgan pronto a riversare nelle casse della nascente associazione 6 miliardi di euro sotto forma di prestito da coprire poi con la vendita dei diritti televisivi della manifestazione.A parlare del campionato d'èlite è stata la britannica Sky News spiegando come siano due club della Premier League (Liverpool e Manchester United), accumunati ...

