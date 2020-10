La Val d'Aosta sposta l'ago della bilancia per le regionali 2020. Centrosinistra-centrodestra 4-3 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Finisce 4-3 per il Centrosinistra la sfida per le regionali 2020. L'elezione odierna di Lavevaz in Valle d'Aosta con una maggioranza Uv-progressisti sposta la bilancia verso sinistra. Il Centrosinistra governa in Toscana, Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Il centrodestra in Veneto, Liguria e Marche (quest'ultima regione strappata al Centrosinistra). Complessivamente il centrodestra governa in 14 regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Il Centrosinistra in 6: Valle d'Aosta (il Presidente è dell'Union ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Finisce 4-3 per illa sfida per le. L'elezione odierna di Lavevaz in Valle d'con una maggioranza Uv-progressistilaverso sinistra. Ilgoverna in Toscana, Campania, Puglia e Valle d'. Ilin Veneto, Liguria e Marche (quest'ultima regione strappata al). Complessivamente ilgoverna in 14 regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Ilin 6: Valle d'(il Presidente è dell'Union ...

