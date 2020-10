La storia di un grande marchio: un secolo di successi per Adidas (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Certi marchi ci sono talmente familiari che ormai non ci chiediamo più nulla riguardo a loro e alla loro storia, ma sbagliamo. Prendiamo, ad esempio, una marca che tutti conosciamo e che tutti abbiamo posseduto, o possediamo: prendiamo Adidas. Sapete la storia di questa famosissima marca d’abbigliamento? Forse è giunto il momento di saperne di più!DAL 1920…Nel 1920, all’età di 20 anni, l’ingegnoso calciatore Adolph (Adi) Dassler, figlio di un calzolaio, inventò le scarpe chiodate per l’atletica leggera. Quattro anni dopo Adi e suo fratello Rudolph (Rudi) fondarono l’azienda tedesca di calzature sportive Gebrüder Dassler OHG-later, nota come Adidas. Nel 1925 i Dassler realizzavano scarpe di pelle con chiodate e scarpe da ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Certi marchi ci sono talmente familiari che ormai non ci chiediamo più nulla riguardo a loro e alla loro, ma sbagliamo. Prendiamo, ad esempio, una marca che tutti conosciamo e che tutti abbiamo posseduto, o possediamo: prendiamo. Sapete ladi questa famosissima marca d’abbigliamento? Forse è giunto il momento di saperne di più!DAL 1920…Nel 1920, all’età di 20 anni, l’ingegnoso calciatore Adolph (Adi) Dassler, figlio di un calzolaio, inventò le scarpe chiodate per l’atletica leggera. Quattro anni dopo Adi e suo fratello Rudolph (Rudi) fondarono l’azienda tedesca di calzature sportive Gebrüder Dassler OHG-later, nota come. Nel 1925 i Dassler realizzavano scarpe di pelle con chiodate e scarpe da ...

carlaruocco1 : Da Napoli una commovente storia di solidarietà, lei disoccupata con 4 figli. Non ha soldi per pagare il medico e gl… - M5S_Europa : Le attività scolastiche in presenza sono fondamentali. La priorità del nostro governo è quella di garantire il rego… - CarloCalenda : Mi sono iscritto dopo la più grande sconfitta della sua storia. Ho combattuto alle europee con una lista PD-SiamoEu… - LibriMondolibri : #libro #leggere #21ottobre IL MORO - Un nuovo capitolo della storia della dinastia che fece grande Milano Dopo una… - Padoinho : Anche se Romano è comunque il più grande telecronista della storia!!!! “HA SEGNATO LA JUVENTUS” -

Ultime Notizie dalla rete : storia grande Se la grande storia che racconta la Tv è sempre quella delle élite Il Manifesto La storia di un grande marchio: un secolo di successi per Adidas

Hanno anche una quota di proprietà della squadra di calcio tedesca 1. FC Bayern München. Una storia di grandi successi, macinata nel corso di un secolo e chissà per quanto ancora questa azienda ...

Lazio, una notte da sogno che è già nella storia

Un plauso particolare va fatto al più grande bomber d’Europa ... la rivincita nei confronti di chi lo aveva etichettato come il peggior acquisto della storia delle Vespe. King Ciro sempre più uomo dei ...

Hanno anche una quota di proprietà della squadra di calcio tedesca 1. FC Bayern München. Una storia di grandi successi, macinata nel corso di un secolo e chissà per quanto ancora questa azienda ...Un plauso particolare va fatto al più grande bomber d’Europa ... la rivincita nei confronti di chi lo aveva etichettato come il peggior acquisto della storia delle Vespe. King Ciro sempre più uomo dei ...