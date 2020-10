La Storia di Olaf: trailer italiano del nuovo corto su Disney Plus dal 23 ottobre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriverà su Disney Plus il prossimo 23 ottobre La Storia di Olaf (“Once Upon a Snowman”), un nuovo cortometraggio animato originale incentrato sull’amato pupazzo di neve Olaf doppiato da Josh Gad e nell’edizione italiana da Enrico Brignano. La Storia di Olaf, un’esclusiva streaming di Disney Plus, è diretto da Trent Correy, supervisore dell’animazione di Olaf per Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, e Dan Abraham che ha curato gli storyboard del numero musicale di Olaf “Da Grande” in Frozen 2. Descritto come un’esplorazione delle “origini inedite di ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriverà suil prossimo 23Ladi(“Once Upon a Snowman”), unmetraggio animato originale incentrato sull’amato pupazzo di nevedoppiato da Josh Gad e nell’edizione italiana da Enrico Brignano. Ladi, un’esclusiva streaming di, è diretto da Trent Correy, supervisore dell’animazione diper Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, e Dan Abraham che ha curato gli storyboard del numero musicale di“Da Grande” in Frozen 2. Descritto come un’esplorazione delle “origini inedite di ...

