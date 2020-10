La squadra Az Alkmaar è atterrata a Napoli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ciao Napoli” sull’account twitter. L’Az Alkmaar è atterrata a Capodichino. Domani – se non accadrà nulla, se l’Asl non fermerà la partita – si giocherà la partita di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar. La squadra olandese ha avuto diciassette contagiati, ed è arrivata a Napoli con diciassette calciatori. Soggiorneranno all’hotel Britannique. Il Napolista ne ha intervistato la direttrice. Ciao Napoli AZ is aangekomen in Italië. #AZ #napaz #UEL pic.twitter.com/sndLKgYhdi — AZ (@AZAlkmaar) October 21, 2020 L'articolo La squadra Az Alkmaar è atterrata a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ciao” sull’account twitter. L’Aza Capodichino. Domani – se non accadrà nulla, se l’Asl non fermerà la partita – si giocherà la partita di Europa League trae Az. Laolandese ha avuto diciassette contagiati, ed è arrivata acon diciassette calciatori. Soggiorneranno all’hotel Britannique. Ilsta ne ha intervistato la direttrice. CiaoAZ is aangekomen in Italië. #AZ #napaz #UEL pic.twitter.com/sndLKgYhdi — AZ (@AZ) October 21, 2020 L'articolo LaAza ...

