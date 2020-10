La sonda spaziale OSIRIS-REx ha toccato il suo asteroide

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Poco dopo la mezzanotte di oggi, la-REx della NASA si è posata per qualche istante sulla superficie dell’Bennu, a circa 320 milioni di chilometri da noi. I dati inviati dallahanno confermato il contatto, ma

La sonda spaziale Osiris-REx della Nasa è brevemente entrata in contatto con l'asteroide Bennu e ha raccolto una manciata di materiale cosmico per poi ripartire di nuovo alla volta della Terra.Nella notte la sonda Osiris-Rex è arrivata sul suo asteroide, sparato una carica e (speriamo) raccolto abbastanza polvere per capire meglio l'origine del nostro Sistema solare ...