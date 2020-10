La situazione in Veneto è critica: +1422 casi in 24 ore, paura per Venezia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La situazione in Veneto è critica. Si registra un boom di casi Covid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lain. Si registra un boom diCovid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a ...

globalistIT : - AnnalisaTasina2 : @Apndp Il prof. Crisanti era riuscito a contenere il contagio in Veneto,da quando Zaia lo ha esautorato la situazio… - veneto_ : RT @webartisanit: In veneto c'è l'espressione 'brónsaquerta' per definire, una persona (ma anche una situazione) che all'apparenza sembra… - BertoldoAlberto : Covid, nuovo boom di casi in Veneto: la situazione - MyFreeTrial1 : Attenzione al #Veneto. Ieri 12 morti, oggi boom di contagi e altri 14 morti. Non si puo' sottovalutare ora la situa… -