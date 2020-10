La scelta peggiore è lasciare al mercato la transizione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La pandemia avrebbe sollevato delle immense questioni di paradigma economico che coinvolgerebbero lo Stato, le imprese, il lavoro e la stessa identità europea. Se la questione del nuovo paradigma fosse assunta come guida delle scelte di politica economica sarebbe lecito reclamare delle misure coerenti. Negli ultimi mesi si è discusso molto degli indirizzi europei circa il Green New Deal, del digitale e della necessità di ri-costruire delle misure a tutela del lavoro capaci di guidare la grande transizione. Next Generation … Continua L'articolo La scelta peggiore è lasciare al mercato la transizione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La pandemia avrebbe sollevato delle immense questioni di paradigma economico che coinvolgerebbero lo Stato, le imprese, il lavoro e la stessa identità europea. Se la questione del nuovo paradigma fosse assunta come guida delle scelte di politica economica sarebbe lecito reclamare delle misure coerenti. Negli ultimi mesi si è discusso molto degli indirizzi europei circa il Green New Deal, del digitale e della necessità di ri-costruire delle misure a tutela del lavoro capaci di guidare la grande. Next Generation … Continua L'articolo Laallaproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : scelta peggiore La scelta peggiore è lasciare al mercato la transizione | il manifesto Il Manifesto Lockdown notturno anche nel Lazio. Conte apprezza

POCO PRIMA, AL SENATO, Conte aveva di nuovo escluso il lockdown nazionale, ammettendo però la possibilità di scelte più drastiche da parte ... Caso vuole che il peggiore tra tutti gli interventi del ...

La Virtus ha allenato gli avversari, ora alleni se stessa

Vent'anni fa, il 28 ottobre del 2000, la Kinder venne piallata dalla Snaidero Udine del rampante Matteo Boniciolli in una partita in cui inseguì per quaranta minuti. Anche allora, fra le varie qualità ...

