La quarantena di Cristiano Ronaldo: canta e si allena con Georgina che filma tutto (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) canta, balla e si allena Cristiano Ronaldo che dopo la positività al coronavirus ha deciso comunque di tenersi in forma dato che sembra stare fisicamente bene. Eccolo sui social mentre si diverte sulla cyclette mentre Georgina Rodriguez lo filma da dietro un vetro. I due sono separati in casa per mantenere l'isolamento.caption id="attachment 1040261" align="alignnone" width="523" Cristiano Ronaldo(instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020), balla e siche dopo la positività al coronavirus ha deciso comunque di tenersi in forma dato che sembra stare fisicamente bene. Eccolo sui social mentre si diverte sulla cyclette mentreRodriguez loda dietro un vetro. I due sono separati in casa per mantenere l'isolamento.caption id="attachment 1040261" align="alignnone" width="523"(instagram)/caption ITA Sport Press.

