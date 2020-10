La notizia del commissario della polizia di Catania aggredito in casa è del 2018 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 20 ottobre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto di un uomo ferito alla testa e sanguinante. Gli scatti sono accompagnati da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Siamo alla FOLLIA. A Catania, il commissario di polizia Nuccio Garozzo è stato aggredito A SANGUE in casa propria da una banda di immigrati, uno dei quali è un ghanese in Italia per “motivi umanitari”. Dovrà convivere con 80 punti di sutura. Per questo presunto profugo invece nessuno sconto, espulsione IMMEDIATA. Chi ci porta la guerra in casa nostra NON è il benvenuto. P.s. Se si fosse anche difeso, il poliziotto ora sarebbe indagato. Una legge GIUSTA sulla legittima difesa che tuteli gli aggrediti e non gli aggressori è una delle ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 20 ottobre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto di un uomo ferito alla testa e sanguinante. Gli scatti sono accompagnati da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Siamo alla FOLLIA. A, ildiNuccio Garozzo è statoA SANGUE inpropria da una banda di immigrati, uno dei quali è un ghanese in Italia per “motivi umanitari”. Dovrà convivere con 80 punti di sutura. Per questo presunto profugo invece nessuno sconto, espulsione IMMEDIATA. Chi ci porta la guerra innostra NON è il benvenuto. P.s. Se si fosse anche difeso, il poliziotto ora sarebbe indagato. Una legge GIUSTA sulla legittima difesa che tuteli gli aggrediti e non gli aggressori è una delle ...

NicolaPorro : ?? Fontana e De Luca tifano #coprifuoco, Bertolaso e il Campidoglio, i picchiatori rom che non fanno notizia. Questo… - AndreaOrlandosp : La Bolivia dopo mesi tormentati elegge, al primo turno, il suo nuovo presidente Luis Arce del Movimento per il soc… - Vivo_Azzurro : #Under19 ???? La #UEFA annulla il turno élite e la Fase Finale dei Campionati Europei La notizia ??… - MoonLuchy : I 5fave non li senti sulle regioni pd...ah già sono alleati. Coronavirus, l'attacco del Movimento 5 Stelle: 'Numer… - robertamurgia : RT @SpanuAttilio: Buona notizia adottato del il guardiano , ora è sistemato sono diventati amici ????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : notizia del La notizia del commissario della polizia di Catania aggredito in casa è del 2018 facta.news Rai nel caos: programmi a rischio per le positività al coronavirus

I programmi Rai potrebbero essere a rischio sospensione per i nuovi casi di positività da Covid-19 tra i lavoratori dell'azienda ...

Livorno, macabra scoperta allo stadio: tre croci e testa di maiale sul terreno

Secondo i militari il gesto è legato alla vicenda del caos che si è creato dalla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli ...

I programmi Rai potrebbero essere a rischio sospensione per i nuovi casi di positività da Covid-19 tra i lavoratori dell'azienda ...Secondo i militari il gesto è legato alla vicenda del caos che si è creato dalla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli ...