La neonata è positiva al Covid, la madre la abbandonata in ospedale: "È irreperibile" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La figlia neonata È positiva al Covid-19, la madre la abbandona in ospedale. Accade all'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo: la donna risulta irreperibile dall'esito del tampone che ha segnalato la positività della bimba.La scorsa settimana la madre si era recata al pronto soccorso con la neonata per il tampone. Dopo l'esito, era stata allontanata per lo svolgimento delle procedure necessarie, non facendo però più ritorno in ospedale e risultando da quel momento irreperibile."Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre - spiega la dottoressa Marilù ...

