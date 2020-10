“La matematica ce lo dice | stiamo precipitando” Analisi del trend del contagio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Provare a rassicurarendo che la situazione dei contagi da coronavirus in Italia non è come a marzo è come cadere dal 20esimo piano e arrivati al terzo dire ‘fin qui tutto bene’. Il problema non è come si sta al terzo piano, ma cosa succede dopo”. Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Youe professore all’Università di Bologna, usa questa metafora per smontare, dal punto di vista statistico, il mantra di chi, di fronte a un aumento dei contagi che è “indubbiamente esponenziale”, tira fuori il paragone con marzo come fosse un unguento calmante. Lo abbiamo raggiunto al telefono per commentare la corsa del virus - 15.199 nuovi contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore - e ragionare su alcuni dati. A cominciare dalle terapie intensive, che oggi sono diventate 926.Il numero dei ...