La Mamma del 18enne di Lanciano in Coma Massacrato da Coetanei: “Non Li Perdonerò Mai” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ragazzo è in Coma dopo essere stato colpito da un violento colpo alla testa, la Mamma del 18enne di Lanciano: “Devono pagare, ci hanno inflitto violenza senza una ragione”. Giuseppe Pio D’Astolfo è ancora in stato Comatoso mentre si trova ricoverato in rianimazione dopo aver perso i sensi in un pestaggio a causa di … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il ragazzo è indopo essere stato colpito da un violento colpo alla testa, ladeldi: “Devono pagare, ci hanno inflitto violenza senza una ragione”. Giuseppe Pio D’Astolfo è ancora in statotoso mentre si trova ricoverato in rianimazione dopo aver perso i sensi in un pestaggio a causa di …

