La Liga sbarca su Twitch | occhio alla Serie A | quale strategia in vista?

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le ultime ore hanno portato sotto i riflettori una golosissima novità per gli appassionati di calcio, vale a dire l’arrivo de Lasu. La massimaspagnola sembra destinata ad approdare sulla nota piattaforma di streaming. Un evento che si può tranquillamente definire epocale, e che potrebbe quindi rappresentare un momento chiave indel futuro. L’importanza dista divenendo sempre più chiara, col passare del tempo. Numeri in crescita quelli fatti registrare negli ultimi mesi, con le figure provenienti da quest’ambito che stanno assumendo sempre più consistenza a livello mediatico. Era dunque solo questione di tempo prima che anche i big dell’industria sportiva guardassero con interesse a questo mondo. E La ...

Mediagol : La #Liga sbarca su #Twitch: aperto il canale ufficiale. I dettagli - Mediagol : La #Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale. I dettagli - sportli26181512 : #Marketing #Notizie La Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale: LaLiga ha aperto ufficialmente il suo can… - CalcioFinanza : La Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Liga sbarca

Calcio e Finanza

Non il Pistolero, ma un suo omonimo, la prossima stagione giocherà con il Granada. Luis Suarez, colombiano, classe 1997 è sbarcato in Spagna per iniziare ...