(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lahaufficialmente il suo, diventando la prima grande competizione sportiva europea ad aderire al servizio di streaming globale.Compilation, clip, programmi speciali con calciatori, ambassador e icone del campionato spagnolo: sono solo alcuni dei contenuti che ogni settimana verranno lanciati sulla nota piattaforma, dove verranno trasmessi anche show originali prodotti da LaNorth America, che copre gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Nelo, questa settimana, verranno pubblicati diversi contenuti relativi al Clásico tra Barcellona e Real Madrid (in programma sabato pomeriggio al Camp Nou), con profili, dibattiti ed il riscaldamento dal vivo delle due compagini.La, inoltre, lavorerà per sviluppare ...

Mediagol : La #Liga sbarca su #Twitch: aperto il canale ufficiale. I dettagli - Mediagol : La #Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale. I dettagli - sportli26181512 : #Marketing #Notizie La Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale: LaLiga ha aperto ufficialmente il suo can… - CalcioFinanza : La Liga sbarca su Twitch: aperto il canale ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Liga sbarca

Calcio e Finanza

Non il Pistolero, ma un suo omonimo, la prossima stagione giocherà con il Granada. Luis Suarez, colombiano, classe 1997 è sbarcato in Spagna per iniziare ...