La Liga irrompe su Twitch | il futuro è già arrivato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laè la prima competizione sportiva ad aprire il proprio canale ufficiale sulla piattaforma, il servizio di streaming planetario lanciato da Amazon Laalla conquista di. O forse sarebbe meglio dire il contrario, nel momento in cui la piattaforma che conta milioni di seguaci in tutto il mondo è ormai un punto di riferimento per le nuove generazioni. Ed è su questo punto che va concentrata l’attenzione. L’attacco frontale e globale di Amazon al mondo del calcio è ormai sotto gli occhi di tutti. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha infatti recentemente acquisito i diritti per il triennio 2021/24 della Champions League, ottenendo in esclusiva le 16 partite in programma il mercoledì con in aggiunta la Supercoppa Europea. A passi spediti, ecco così ...