La Juventus vince a Kiev | doppietta Morata e Dinamo ko

Kiev (UCRAINA) (ITALPRESS) – Buona la prima della Juventus e buona la prima di Andrea Pirlo in Champions. La squadra campione d'Italia ha superato la Dinamo Kiev allo stadio NSK Olimpiyskiy con una vittoria per 2-0 balzando subito al comando del Gruppo G e confermando la propria imbattibilità contro la squadra ucraina che in passato aveva già sconfitto tre volte a fronte di un solo pareggio. In un primo tempo che non ha regalato grossi sussulti, è stata comunque la Juventus a mantenere il controllo del gioco e a creare quelle che sono state le azioni più significative sotto porta. Quella in assoluto migliore è stata confezionata al 34′ dalla coppia Ramsey-Kulusevski: il gallese si è inventato una giocata con affondo sulla sinistra e ha messo ...

