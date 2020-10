La Francia nega al Giro d’Italia il passaggio su Izoard e Monginevro: rivoluzionata la tappa di Sabato, sarà molto meno dura. Le altimetrie a confronto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Visto il decreto n° 2020-1262 del 16 ottobre 2020 del Prefetto delle Haute Alpes sulle norme anti-Covid, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2020, il percorso della 20ª tappa del Giro d’Italia, in programma Sabato 24 Ottobre da Alba a Sestriere viene modificato, omettendo il passaggio in territorio francese. E’ una grave conseguenza per la competizione della corsa rosa, perchè era la tappa più dura in assoluto con oltre 5 mila metri di dislivello e 3 salite molto dure (le più dure in assoluto di tutta la corsa) prima dell’arrivo a Sestriere. Adesso, invece, sarà una tappa molto più agevole. Gli organizzatori hanno stabilito che i corridori scaleranno per tre ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Visto il decreto n° 2020-1262 del 16 ottobre 2020 del Prefetto delle Haute Alpes sulle norme anti-Covid, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2020, il percorso della 20ªdeld’Italia, in programma24 Ottobre da Alba a Sestriere viene modificato, omettendo ilin territorio francese. E’ una grave conseguenza per la competizione della corsa rosa, perchè era lapiùin assoluto con oltre 5 mila metri di dislivello e 3 salitedure (le più dure in assoluto di tutta la corsa) prima dell’arrivo a Sestriere. Adesso, invece, sarà unapiù agevole. Gli organizzatori hanno stabilito che i corridori scaleranno per tre ...

Armi israeliane ultramoderne vendute all'Azerbaijan sono sistematicamente utilizzate contro il popolo armeno nel Nagorno Karabah.

Prof decapitato: Hamas, 'estranei ad uccisione Paty'

(ANSAmed) - TEL AVIV, OCT 21 - Hamas ha negato oggi di avere rapporti con un gruppo radicale, il 'Collettivo Sheikh Yassin', sospettato dalle autorità francesi di essere implicato nell'uccisione dell' ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, OCT 21 - Hamas ha negato oggi di avere rapporti con un gruppo radicale, il 'Collettivo Sheikh Yassin', sospettato dalle autorità francesi di essere implicato nell'uccisione dell' ...