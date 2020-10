La Fondazione Grimaldi lancia a Napoli School at home | didattica integrativa e laboratori a distanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Permettere ai bambini delle scuole primarie e delle medie di giocare e imparare da casa in modo coinvolgente grazie alle nuove tecnologie con le metodologie dellapiù avanzata: nasce con quest’obiettivoat.it (https://www.at.it), il progetto dipromosso dal Nuovo Istituto Bianchi, la scuola paritaria rita come istituto bilingue nel 2019 adagli ex alunni con il sostegno della. “L’iniziativa – spiega la dirigente scolastica Angela Procaccini – è nata nell’ultimo anno scolastico come integrazione dellain aula e per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Grimaldi

Il Denaro

la scuola paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi. Parte così da Napoli un progetto innovativo per la didattica ...Tra i venti nomi al vaglio del centrodestra come candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell’ex comandante generale della Gdf, Gior ...