La donna che ha provato a uccidere i figli per prendere i soldi dell’assicurazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una donna di appena 26 anni, di nome Paola ieri è stata condannata in primo grado a dieci anni e otto mesi di reclusione per aver provocato un incidente d’auto a Siracusa con l’intento di uccidere i suoi due bambini. Lei, prima che l’auto si schiantasse, si era lanciata fuori. Tutto, scrive La Stampa, per intascare i soldi dell’assicurazione. «Venite, piccoli, andiamo a farci un bel giro», ha detto prima di sistemarli nel sedile posteriore e mettersi alla guida della macchina. Era il marzo dell’anno scorso. Poi ha imboccato una discesa ripida, ha aperto la portiera e si è lanciata fuori dall’abitacolo, neanche fosse la controfigura della scena di un film d’azione. L’automobile è andata a schiantarsi un centinaio di metri dopo su un muro, ma i piccoli erano ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unadi appena 26 anni, di nome Paola ieri è stata condannata in primo grado a dieci anni e otto mesi di reclusione per aver provocato un incidente d’auto a Siracusa con l’intento dii suoi due bambini. Lei, prima che l’auto si schiantasse, si era lanciata fuori. Tutto, scrive La Stampa, per intascare idell’assicurazione. «Venite, piccoli, andiamo a farci un bel giro», ha detto prima di sistemarli nel sedile posteriore e mettersi alla guida della macchina. Era il marzo dell’anno scorso. Poi ha imboccato una discesa ripida, ha aperto la portiera e si è lanciata fuori dall’abitacolo, neanche fosse la controfigura della scena di un film d’azione. L’automobile è andata a schiantarsi un centinaio di metri dopo su un muro, ma i piccoli erano ...

ValeriaValente_ : Una sentenza di speranza: la Corte d'appello di Perugia ha ribaltato la decisione della Corte di Ancona che aveva a… - matteosalvinimi : CIAO JOLE ?? Oggi a Cosenza camera ardente per Jole Santelli e funerali in forma privata. Il nostro cuore e le nost… - matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - Danae0308 : RT @OmbraDuca: Quindi da una parte abbiamo sindaci in preda al panico perché è stato detto loro di fare il sindaco , dall'altra abbiamo una… - FilippoGori6 : @013mariaclaudia Guardi le partite nella tua immaginazione per dire una cavolata del genere, le figure delle donne… -

Ultime Notizie dalla rete : donna che Asti, la donna che faceva prostituire l'amica disabile sarà processata a porte chiuse La Nuova Provincia - Asti La maternità non ci rende più donne: perché non farsi condizionare dalle pressioni sociali

Come se senza un figlio non si fosse abbastanza donna. "Nei percorsi che svolgo cerco sempre di capire quale è il loro immaginario, cosa vuol dire per loro avere un figlio. – spiega la ...

Profumare e arredare casa con le candele: le più belle per coccolarci durante l’autunno

Il potere evocativo delle fragranze è uno degli elementi che ha decretato il successo delle candele: tutti cercano la loro fragranza del cuore per personalizzare casa, che ovviamente cambia in ...

Come se senza un figlio non si fosse abbastanza donna. "Nei percorsi che svolgo cerco sempre di capire quale è il loro immaginario, cosa vuol dire per loro avere un figlio. – spiega la ...Il potere evocativo delle fragranze è uno degli elementi che ha decretato il successo delle candele: tutti cercano la loro fragranza del cuore per personalizzare casa, che ovviamente cambia in ...