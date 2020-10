La dolce vita: il capolavoro di Federico Fellini stasera su Rai Movie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Va in onda stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 23:20 La dolce vita, il capolavoro di Federico Fellini, vincitore della Palma d'oro a Cannes nel 1960 e di un premio Oscar. stasera su Rai Movie, alle 23:20, va in onda La dolce vita, a 60 anni dalla vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un omaggio a uno dei più grandi capolavori della storia del cinema nel centenario della nascita del suo regista, Federico Fellini. La dolce vita è il film che più di tutti ha definito uno stile, un'epoca e un modo di vivere. Scritto con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi e con la collaborazione di Pier ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Va in ondasu Rai, in seconda serata alle 23:20 La, ildi, vincitore della Palma d'oro a Cannes nel 1960 e di un premio Oscar.su Rai, alle 23:20, va in onda La, a 60 anni dalla vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un omaggio a uno dei più grandi capolavori della storia del cinema nel centenario della nascita del suo regista,. Laè il film che più di tutti ha definito uno stile, un'epoca e un modo di vivere. Scritto con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi e con la collaborazione di Pier ...

