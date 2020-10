La Didattica a distanza avanza al Nord, guida alle nuove regole regione per regione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Umbria firmano ordinanze che introducono alle superiori la rotazione: metà studenti in classe e metà a a casa. La Campania lo fa dalle elementari alla Maturità. Seicentomila ragazzi in meno in classe e sui bus Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Umbria firmano ordinanze che introduconosuperiori la rotazione: metà studenti in classe e metà a a casa. La Campania lo fa delementari alla Maturità. Seicentomila ragazzi in meno in classe e sui bus

GiovanniToti : Stiamo per firmare un'ordinanza in cui chiediamo alle scuole liguri di passare alla didattica a distanza per tutte… - Agenzia_Ansa : La Regione #Piemonte introduce l'obbligo, per le classi della #scuola secondaria di secondo grado, di seguire per… - Alberto_Cirio : ?? MISURE ANTI COVID: IN PIEMONTE DIDATTICA A DISTANZA AL 50% ALLE SUPERIORI PER LE CLASSI DALLE 2 ALLE 5 E CHIUSURA… - hug_me_Ben7 : RT @awkmen: ci metto sempre un botto a capire che per dad intendete didattica a distanza e non papà