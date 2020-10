La curva dei contagi s' impenna | gli indizi puntano verso la scuola

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’aumento deiati ha iniziato dai primi di ottobre una crescita esponenziale.L’effetto è visibilissimo nellaa puntini rossi riportata nella figura seguente. Fino al 30 settembre la crescita post-estiva si stava attenuando e stava raggiungendo un plateau di picco.Dal primo ottobre ha ripreso a salire velocissima raddoppiando ogni 11 giorni e superando, oggi 21 ottobre, di gran lunga il massimo raggiunto in aprile: siamo a 142.739 infetti, questo significa che se l’aumento si manterrà così intenso tra 10 giorni potremmo superare i 300.000, tra meno di 20 giorni potrebbero salire a più di 600.000.Siamo entrati in una fase di crescita esponenziale: è stato detto e ridetto, nessun sistema sanitario può sostenere una crescita esponenziale se non per tempi brevissimi.Anche se ...