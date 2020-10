La corte di Assise riconosce il teorema accusatorio del Pm (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ergastolo a Messina denaro per le stragi del 1992 dopo la precedente condanna per quelle del 1993. Secondo il Pm il boss fu parte attiva. Ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi mafiose del 1992 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ergastolo a Messina denaro per le stragi del 1992 dopo la precedente condanna per quelle del 1993. Secondo il Pm il boss fu parte attiva. Ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi mafiose del 1992 su Notizie.it.

Open_gol : Il boss latitante Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui persero… - infoitinterno : Stragi del 1992, la Corte d’Assise condanna il boss latitante Matteo Messina Denaro all’ergastolo - ANSA_Legalita : Stragi '92: ergastolo al boss Messina Denaro. Corte Assise Caltanissetta dopo 14 ore camera consiglio |#ANSA - EugenioCardi : RT @Open_gol: Il boss latitante Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui persero la vita i… - thurgon : @SkyTG24 La Corte d'Assise emette una condanna a 28 anni da uno degli attentati che più ha scosso l'Italia, uno dei… -