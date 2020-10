La comicità approda al Social Film Festival con Caiazzo e Salvatore

Leggi su anteprima24

Benevento – IlArTelesia, in questa dodicesima edizione, ospiterà lo spettacolo "Quelle pizze diventano 2" di e con Paoloe Federico. La scelta del titolo, come ricordato dai due interpreti, vuole essere un affettuoso omaggio ad una delle frasi storiche della comicità partenopea: un cantastorie ed un attore, mettono la loro maturazione artistica al servizio del pubblico. Lo spettacolo, che si ascrive alla tipologia del teatro-canzone, è un viaggio tra cavalli di battaglia e pezzi inediti dei due artisti che, in un gioco di contaminazioni, si divertono ad invadere l'uno il repertorio dell'altro offrendo riflessioni, emozioni e tanto divertimento in platea e sul palco.