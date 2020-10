La bufala del tampone per il Coronavirus che causa danni al cervello

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chi sono i no-swab? da diverse settimane sui social network si sta infatti diffondendo la notizia che il test delper ildanneggerebbe la barriera ematoencefalica del, portando a infezioni cerebrali. Ma è una fake news Dottoremaeveroche, il sito ‘anti – fake news’ messo in campo dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) spiega chiaramente che si tratta di una: “Diciamo subito che diversi medici hanno smentito la notizia, rassicurando che ilè completamente sicuro e che non riesce a raggiungere la barriera ematoencefalica – premettono i dottori antibufale -. Innanzitutto, per poterlo capire, occorre spiegare cosa sia e come funzioni la barriera ematoencefalica. Ilha ...