La bomba di Papa Francesco sulle coppie gay. Terremoto in Vaticano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La bomba sulle coppie gay Papa Bergoglio l'ha lanciata durante l'intervista per il film documentario "Francesco", presentato al Festival del Cinema di Roma. Il Pontefice per la prima volta ha sostenuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il "sì" del Papa è arrivato a metà del film, che approfondisce i temi a lui più cari, tra cui l'ambiente, la povertà, le migrazioni, la disuguaglianza razziale e di reddito, e le persone più colpite dalla discriminazione. Mentre era arcivescovo di Buenos Aires, Francesco ha approvato le unioni civili per le coppie gay come alternativa ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, non si era mai espresso pubblicamente a favore delle ...

