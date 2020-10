Kate Middleton, il tailleur anni Settanta è una favola e batte il maxi cappotto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Kate Middleton ha una fitta agenda di impegni in questo periodo. E per la seconda volta nell’arco di pochi giorni, eccola impegnata nelle riprese di un video. Questa volta è al fianco della giornalista, Kate Garraway, e l’occasione sono i Pride of Britain Awards di Londra. Abbandonato il maxi cappotto rosso, firmato Alexander McQueen, Kate sceglie per le riprese un sofisticato tailleur pantalone, color blu, che sembra una rivisitazione dello stile Seventies. Lady Middleton è un incanto e si adegua al trend dei tailleur dal taglio maschile che va tanto di moda ultimamente tra le teste coronate, Letizia di Spagna docet. La stessa Kate aveva indossato un magnifico completo, giacca e pantaloni, per ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha una fitta agenda di impegni in questo periodo. E per la seconda volta nell’arco di pochi giorni, eccola impegnata nelle riprese di un video. Questa volta è al fianco della giornalista,Garraway, e l’occasione sono i Pride of Britain Awards di Londra. Abbandonato ilrosso, firmato Alexander McQueen,sceglie per le riprese un sofisticatopantalone, color blu, che sembra una rivisitazione dello stile Seventies. Ladyè un incanto e si adegua al trend deidal taglio maschile che va tanto di moda ultimamente tra le teste coronate, Letizia di Spagna docet. La stessaaveva indossato un magnifico completo, giacca e pantaloni, per ...

