Kate Middleton deliziosa col cappotto rosso che le scopre solo le caviglie (Foto) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si abbassano le temperature e Kate Middleton tira fuori i cappotti e non può mancare quello rosso, questa volta lunghissimo, le lascia solo le caviglie scoperte (Foto). Kate e William ancora una volta insieme per l’ennesimo impegno pubblico, sempre sorridenti, complici. Il tocco rosso la rende ancora più radiosa dopo la scelta di schiarire un po’ la lunga chioma. Questa volta Kate Middleton è la vera protagonista e si è fatta accompagnare dal principe per incontrare alcuni dei finalisti del concorso Fotografico che ha ideato. Come sempre gli occhi sono puntati su tutti i dettagli possibili che la duchessa di Cambridge sceglie con gran cura. Non ama gli accessori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si abbassano le temperature etira fuori i cappotti e non può mancare quello, questa volta lunghissimo, le lascialescoperte ().e William ancora una volta insieme per l’ennesimo impegno pubblico, sempre sorridenti, complici. Il toccola rende ancora più radiosa dopo la scelta di schiarire un po’ la lunga chioma. Questa voltaè la vera protagonista e si è fatta accompagnare dal principe per incontrare alcuni dei finalisti del concorsografico che ha ideato. Come sempre gli occhi sono puntati su tutti i dettagli possibili che la duchessa di Cambridge sceglie con gran cura. Non ama gli accessori ...

vaneitsthenewme : Esatto, gente che parla di sessismo quando in copertina c'è Kate Middleton, e non mi pare sia un maschio ?? Se le a… - VanityFairIt : E così tutte ancora chiedono «il taglio di Jennifer Aniston in Friends» #Capelli - bianca_cappa : L’unica donna a cui si può ispirare Kate Middleton. Michiko, l’unica cittadina comune che divenne IMPERATRICE. Che… - zazoomblog : Kate Middleton la giacca nera di Alexander McQueen costa un patrimonio! - #Middleton #giacca #Alexander #McQueen - Rossana_Capo : Vorrei essere Kate Middleton non per William, non per l’eredità, non per i soldi infiniti MA PER QUESTI CAPPOTTINI… -