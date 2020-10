Kaspersky partecipa all'evento organizzato da Giffoni Innovation Hub su “Cultura e innovazione, verso un modello culturale e sostenibile” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Milano, 21 ottobre 2020) - Il 22 ottobre Kaspersky sarà tra i protagonisti dell'incontro organizzato da Giffoni Innovation Hub che ha come titolo “Cultura e innovazione, verso un modello culturale e sostenibile”. All'evento parteciperanno i rappresentanti di aziende e istituzioni per discutere di come l'innovazione tecnologica sia fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. In questa occasione, Kaspersky, oltre a parlare di sicurezza informatica come motore per godere appieno dei vantaggi della tecnologia, presenterà un'importante partnership con la Archeological Society di Atene (ASA) e il progetto Akrotiri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Milano, 21 ottobre 2020) - Il 22 ottobresarà tra i protagonisti dell'incontrodaHub che ha come titolo “Cultura eun;. All'parteciperanno i rappresentanti di aziende e istituzioni per discutere di come l'tecnologica sia fondamentale per la valorizzazione del patrimoniodel nostro Paese. In questa occasione,, oltre a parlare di sicurezza informatica come motore per godere appieno dei vantaggi della tecnologia, presenterà un'importante partnership con la Archeological Society di Atene (ASA) e il progetto Akrotiri. ...

