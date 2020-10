Karate, cancellata la tappa di Premier League di Mosca, ma la Nazionale non sta con le mani in mano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se il mondo dello sport, non senza fatica, è stato in grado di ripartire dopo la pandemia, non si può dire lo stesso per le discipline di contatto. Su tutte, il Karate, che ha visto cancellate tutte le manifestazioni in programma in questo 2020 così tribolato. Non ha avuto esito differente la tappa di Premier League di Mosca che, a sua volta, è stata eliminata dal calendario per i ben noti problemi legati al Covid-19. Inizialmente l’appuntamento moscovita era programmato dal 2 al 4 ottobre, quindi è stato rimandato a dicembre, ma alla fine si è deciso di cancellare anche l’ultimo evento Premier del 2020. Nonostante i grandi sforzi della Federazione russa, le condizioni di salute e sicurezza non possono essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se il mondo dello sport, non senza fatica, è stato in grado di ripartire dopo la pandemia, non si può dire lo stesso per le discipline di contatto. Su tutte, il, che ha visto cancellate tutte lefestazioni in programma in questo 2020 così tribolato. Non ha avuto esito differente ladidiche, a sua volta, è stata eliminata dal calendario per i ben noti problemi legati al Covid-19. Inizialmente l’appuntamento moscovita era programmato dal 2 al 4 ottobre, quindi è stato rimandato a dicembre, ma alla fine si è deciso di cancellare anche l’ultimo eventodel 2020. Nonostante i grandi sforzi della Federazione russa, le condizioni di salute e sicurezza non possono essere ...

