Juventus Women, Sara Gama racconta: “Ho portato i colori dell’Italia nel Mondo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Juventus Women, da quando è nata, è diventata la realtà più vincente del calcio femminile italiano degli ultimi anni. Dalla fondazione, nel 2017, ad oggi, la squadra guidata da Rita Guarino ha vinto tre campionati consecutivi, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Grande protagonista delle bianconere è indubbiamente la sua capitana: Sara Gama. La ragazza triestina si racconta a Lavazza nel format Nuove strade in una puntata a lei dedicata. Il difensore della Juventus Women e della Nazionale Italiana csi racconta così: “Ero una ragazza triestina che pensava di giocare a calcio, cosa che non era tanto scontata per le ragazze. Mi sono divertita parecchio e ho portato i ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La, da quando è nata, è diventata la realtà più vincente del calcio femminile italiano degli ultimi anni. Dalla fondazione, nel 2017, ad oggi, la squadra guidata da Rita Guarino ha vinto tre campionati consecutivi, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Grande protagonista delle bianconere è indubbiamente la sua capitana:. La ragazza triestina sia Lavazza nel format Nuove strade in una puntata a lei dedicata. Il difensore dellae della Nazionale Italiana csicosì: “Ero una ragazza triestina che pensava di giocare a calcio, cosa che non era tanto scontata per le ragazze. Mi sono divertita parecchio e hoi ...

juventusfc : Tutti gli impegni delle nostre ragazze con le loro Nazionali! ?? - juventusfc : Un'altra splendida vittoria, tra record ed esordi per le #JuventusWomen ?? Il racconto del 4-0 alla Pink Bari ??… - JuventusTV : #JuventusWomen, 0?-4? in casa della Pink Bari ?? La gara integrale qui ?? - junews24com : Sara Gama si racconta: «Trieste, gli inizi, le difficoltà, l'essere capitana» - - junews24com : Nazionale femminile, Bertolini: «Gama out? Assenza pesante» - -