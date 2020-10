Juventus-Verona: probabili formazioni e in tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Juventus- Verona, match valido per la quinta giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci dal pareggio deludente di Crotone, vogliono assolutamente ritornare alla vittoria per non perdere troppo terreno dalla vetta della classifica, ora distante 4 punti. Per farlo, però, dovranno superare un avversario ostico come gli scaligeri che nelle ultime due partite hanno raccolto solo un punto. Quali saranno i possibili schieramenti di Juventus e Verona? Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di Chiesa squalifucato, e di Ronaldo e Mckennie alle prese con il Coronavirus, punta a riconfermare il 3-4-1-2 gia visto in Champions League. In porta potrebbe esserci Buffon, davanti al quale agiranno Demiral, Bonucci e Danilo. In mezzo al campo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020), match valido per la quinta giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci dal pareggio deludente di Crotone, vogliono assolutamente ritornare alla vittoria per non perdere troppo terreno dalla vetta della classifica, ora distante 4 punti. Per farlo, però, dovranno superare un avversario ostico come gli scaligeri che nelle ultime due partite hanno raccolto solo un punto. Quali saranno i possibili schieramenti di? Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di Chiesa squalifucato, e di Ronaldo e Mckennie alle prese con il Coronavirus, punta a riconfermare il 3-4-1-2 gia visto in Champions League. In porta potrebbe esserci Buffon, davanti al quale agiranno Demiral, Bonucci e Danilo. In mezzo al campo, ...

periodicodaily : Juventus-Verona: probabili formazioni e in tv - TotoeCalcio : #Juventus - #Verona DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 20:45 01> 1-1 02> 1-0 03> 2-1 04> 2-0 05> 0-0 06> 0-1 07> 3-1 08> 3-0… - TuttoFanta : ??#JUVENTUS: per #Chiellini risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Out contro il Verona ??… - FullMarek : @Spallottato1 @davidetanque @LucaMarelli72 Per me può tornare ad arbitare pure juventus verona, come aveva già arbi… - scorelawn : SERIE A 2020/10/19 Hellas Verona 0 - 0 Genoa 2020/10/18 Bologna 3 - 4 Sassuolo Roma 5 - 2 Benevento Spezia 2 - 2… -