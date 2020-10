Juventus | Sconcerti | “Chiesa confusionario | non ha le qualità di Douglas”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Marioha analizzato la prestazione e la conseguente vittoria dellacontra la Dynamo Kiev. Il match di esordio in Champions ha visto festeggiare gli uomini di Pirlo grazie ad una doppietta di Morata. L’analisi del giornalista, tramite il Corriere della Sera, lascia spazio anche a molti punti interrogativi e a tante situazioni dell’organico bianconero che ancora non convinco.: il resoconto di“Un risultato ottimo a Kiev in fondo a una partita senza molti colori. Con il ritorno dei titolari è tornata anche qualcosa della vecchia Juve, ma è rimasto quel po’ di approssimazione che si sente da inizio stagione. Si è vista a tratti una buona Juve, per un tempo Ramsey è stato il migliore e Morata ha segnato quasi a ogni pallone giocato. Nel ...