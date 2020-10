Juventus, Ronaldo vede Barcellona: basterà un solo tampone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In attesa di sfidare il Barcellona, la Juventus ha esordito con tre punti nella complicata trasferta di Kiev in Champions League, sebbene si sia trovata di fronte una Dinamo con evidenti limiti tecnici. Il lavoro della formazione allenata da Pirlo ha pagato nell’arco dei 90′, sugellandosi grazie alla doppietta di Morata. Il nove bianconero si è preso la scena all’Olimpiskiy, segnando con un tap-in da opportunista ed un colpo di testa su crosso di Cuadrado. Colpi che lo spagnolo possiede nel suo repertorio, così come il lavoro di sponda. Tale appoggio troverà i suoi frutti, sperano i bianconeri, con il rientro di Cristiano Ronaldo. CR7 è stato fermato dal Covid, risultando positivo asintomatico e scatenando anche un dibattito a distanza con il Ministro dello Sport Vincenzo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In attesa di sfidare il, laha esordito con tre punti nella complicata trasferta di Kiev in Champions League, sebbene si sia trovata di fronte una Dinamo con evidenti limiti tecnici. Il lavoro della formazione allenata da Pirlo ha pagato nell’arco dei 90′, sugellandosi grazie alla doppietta di Morata. Il nove bianconero si è preso la scena all’Olimpiskiy, segnando con un tap-in da opportunista ed un colpo di testa su crosso di Cuadrado. Colpi che lo spagnolo possiede nel suo repertorio, così come il lavoro di sponda. Tale appoggio troverà i suoi frutti, sperano i bianconeri, con il rientro di Cristiano. CR7 è stato fermato dal Covid, risultando positivo asintomatico e scatenando anche un dibattito a distanza con il Ministro dello Sport Vincenzo ...

capuanogio : ?? Appunto tattico: a Kiev la #Juventus ha giocato come da tesi di laurea a Coverciano di #Pirlo. Tre difensori, due… - tuttosport : Cristiano #Ronaldo già al top: cambio look e messaggio social - tuttosport : #Juventus, #Ronaldo attende il tampone negativo per sfidare #Messi - kbn_shi : Officiel : Cristiano Ronaldo quitte la Juventus - RussianMike31 : RT @GiancarloBass88: @Alex_Cavasinni @Vatenerazzurro1 Ci si deve convivere. Se il calcio si dovesse fermare prima che tutti abbiano preso… -