Juventus | Ronaldo | “Successo nella vita si misura dagli ostacoli che superi”

"Il successo nella vita non si misura da ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi". Questo il messaggio che Cristiano Ronaldo ha voluto mandare su Instagram, pubblicando un video che lo ritrae durante un allenamenti sulla cyclette a ritmo di musica. L'attaccante della Juventus, che si è mostrato con il nuovo look dai capelli rasati, continua l'isolamento nella sua abitazione di Torino, in attesa di sapere quando potrà tornare in campo.

