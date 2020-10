Juventus, Ronaldo asintomatico: giocherà contro il Barca se negativo a 24 ore dal match (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo i colleghi del Corriere di Torino, la Juventus avrebbe inviato alla UEFA la documentazione sulla asintomaticità di Cristiano Ronaldo. La presenza del portoghese per la sfida contro il Barcellona in programma mercoledì 28 ottobre non è ovviamente scontata, ma per vedere CR7 in campo basterà che l’esito del tampone effettuato 24 ore prima del match dia esito negativo. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo i colleghi del Corriere di Torino, laavrebbe inviato alla UEFA la documentazione sulla asintomaticità di Cristiano. La presenza del portoghese per la sfidail Barcellona in programma mercoledì 28 ottobre non è ovviamente scontata, ma per vedere CR7 in campo basterà che l’esito del tampone effettuato 24 ore prima deldia esito

capuanogio : ?? Appunto tattico: a Kiev la #Juventus ha giocato come da tesi di laurea a Coverciano di #Pirlo. Tre difensori, due… - tuttosport : Cristiano #Ronaldo già al top: cambio look e messaggio social - tuttosport : #Juventus, #Ronaldo attende il tampone negativo per sfidare #Messi - sportface2016 : #Juventus Inviata la documentazione sulla asintomaticità di CR7: giocherà contro il Barca se negativo a 24 ore da… - AlbertoPicchioB : Ma #Ronaldo è ancora positivo?!? #ChampionsLeague #UCL #UCLdraw #Champions #Juventus #JuveUCL #JuveBarca #CristianoRonaldo #cr7 -