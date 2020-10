Juventus, Repice sulla polemica Pirlo: “Siamo alla follia!” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All’indomani del match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, si è abbattuta una tempesta di critiche sul radiocronista di Radio Rai Francesco Repice. Il web non ha perdonato la gaffe del giornalista che durante la radiocronaca della partita ha affermato come Pirlo non avesse mai vinto la Champions da calciatore. L’affermazione è falsa poiché Pirlo ha sollevato la coppa dalle grandi orecchie per ben due volte. Il discorso era improntato sull’esperienza bianconera dell’ex giocatore e attuale mister della Juve, quando Pirlo perse la finale di Berlino del 2015 contro il Barcellona, ma omettendo la parola “Juventus”, si è scatenato il caos sui social network. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All’indomani del match di Champions League trae Dinamo Kiev, si è abbattuta una tempesta di critiche sul radiocronista di Radio Rai Francesco. Il web non ha perdonato la gaffe del giornalista che durante la radiocronaca della partita ha affermato comenon avesse mai vinto la Champions da calciatore. L’affermazione è falsa poichéha sollevato la coppa dalle grandi orecchie per ben due volte. Il discorso era improntato sull’esperienza bianconera dell’ex giocatore e attuale mister della Juve, quandoperse la finale di Berlino del 2015 contro il Barcellona, ma omettendo la parola “”, si è scatenato il caos sui social network. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

