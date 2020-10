Juventus, passi avanti per il nuovo Cristiano Ronaldo… (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Juventus a caccia del nuovo Cristiano Ronaldo. Non si tratta di un nome molto conosciuto, non ancora almeno. Ma dal Portogallo sono sicuri che potrebbe seguire per davvero le orme di CR7. Si chiama Joelson Fernandes ed è un classe 2003.Juventus su Joelson Fernandescaption id="attachment 1040241" align="alignnone" width="747" Joelson Fernandes (getty images)/captionCome riporta il quotidiano A Bola, dalla scorsa estate, la Juventus ha dato il via ad un progetto di svecchiamento della propria rosa che potrebbe comprendere anche l'acquisto di quello che in patria è già paragonato a Cristiano Ronaldo. Parliamo del talento dello Sporting Lisbona Joelson Fernandes. Classe 2003, il giovanissimo calciatore è già stato attenzionato da diverse big d'Europa. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laa caccia delRonaldo. Non si tratta di un nome molto conosciuto, non ancora almeno. Ma dal Portogallo sono sicuri che potrebbe seguire per davvero le orme di CR7. Si chiama Joelson Fernandes ed è un classe 2003.su Joelson Fernandescaption id="attachment 1040241" align="alignnone" width="747" Joelson Fernandes (getty images)/captionCome riporta il quotidiano A Bola, dalla scorsa estate, laha dato il via ad un progetto di svecchiamento della propria rosa che potrebbe comprendere anche l'acquisto di quello che in patria è già paragonato aRonaldo. Parliamo del talento dello Sporting Lisbona Joelson Fernandes. Classe 2003, il giovanissimo calciatore è già stato attenzionato da diverse big d'Europa. ...

ItaSportPress : Juventus, passi avanti per il nuovo Cristiano Ronaldo... - - Andrea_el_Toso : Passi in avanti?? molto bene.. Fiducioso di questa 'nuova' squadra, c'è molto entusiasmo e ci può portar lontano. Mo… - pavanmassimo : Una #juventus che vince a #kiev con passi avanti rispetto a Crotone ma c’è molto da lavorare, bravo #morata - Fantacalcio : Sarri-Juventus, passi avanti per la risoluzione: il tecnico si libera per la Fiorentina? - isamiccoli52 : RT @CliffBurton6528: Dunque: Bernardeschi non è mai stato e nemmeno oggi è un brocco, credo tutto passi per un grande blocco a livello ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus passi Juventus, passi avanti per il nuovo Cristiano Ronaldo… ItaSportPress Juventus, quando torna Cristiano Ronaldo? Ecco cosa dice il protocollo: a rischio la sfida contro il Barcellona

Quando torna Cristiano Ronaldo? È questa la domanda che tutti i tifosi della Juventus si stanno ponendo: la sfida contro il Barcellona del rivale Messi è fra una settimana ...

Juve, quarta maglia speciale per una partita: disegnata da Pharrel, si ispira al passato FOTO

Ieri, la Juventus, ha vinto Kiev, contro la Dinamo, con una divisa inedita: arancione con inserti neri. Maglia stravagante, non in linea con la tradizione ma con ...

Quando torna Cristiano Ronaldo? È questa la domanda che tutti i tifosi della Juventus si stanno ponendo: la sfida contro il Barcellona del rivale Messi è fra una settimana ...Ieri, la Juventus, ha vinto Kiev, contro la Dinamo, con una divisa inedita: arancione con inserti neri. Maglia stravagante, non in linea con la tradizione ma con ...