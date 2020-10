Juventus | oggi nuovo tampone per Cristiano Ronaldo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)attende il via libera della UEFA per essere in campo contro il Barcellona. Decisivo ildiSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, nella giornata disi sottoporrà ad un. Se l’esame risultasse negativo e evidenziasse una carica virale molto bassa, allora il portoghese sarà a disposizione dellaper la prossima sfida di Champions League contro il Barcellona. Per quanto riguarda la Serie A, ilnegativo deve arrivare entro venerdì per far sì chepossa essere in campo domenica sera contro il Verona. Leggi su Calcionews24.com