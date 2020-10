Juventus, nessuna lesione per Chiellini ma salta il Barcellona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Buone notizie, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Stando a quanto riporta Sky Sport, il difensore dovrebbe essere indisponibile per una decina di giorni, per cui salterà gli impegni con Verona e Barcellona sicuramente. Il rientro è stimato per la gara successiva di Champions contro il Ferencvaros. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Buone notizie, per Giorgio: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Stando a quanto riporta Sky Sport, il difensore dovrebbe essere indisponibile per una decina di giorni, per cui salterà gli impegni con Verona esicuramente. Il rientro è stimato per la gara successiva di Champions contro il Ferencvaros. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nessuna Juventus, nessuna lesione per Chiellini ma salta il Barcellona ilnapolista Infortunio Chiellini, il report della Juventus: nessuna lesione

Juventus, buone notizie per Chiellini: ma salterà il Barcellona

