Juventus | Morata fa il Ronaldo e Del Piero lo elogia | “Gol da vero attaccante”

Lo si diceva ieri: la Juventus di Crotone era troppo brutta per essere vera. Infatti, la squadra di Andrea Pirlo era chiamata a fornire risposte importanti nella prima giornata di Champions League contro la Dinamo Kiev e la partita disputata è stata molto buona sotto parecchi punti di vista. Innanzitutto, si è rivista una Vecchia Signora più veloce e propositiva, rispetto all'uscita precedente, capace di comandare il gioco per 70′, praticamente senza correre pericoli. Nel finale, gli ucraini hanno provato a reagire, sfruttando un evidente calo di concentrazione della Juventus, la cui difesa, però, non avrebbe mai dato l'impressione di andare in netta difficoltà. Sotto certi aspetti, la squadra del Maestro deve ancora migliorare, in vista soprattutto del big match di settimana prossima contro il ...

romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - juventusfc : La notte di #DynamoJuve ?? Match Report: - JuventusTV : On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? L'analisi di #Rabiot ?? - quotidianopiem : Champions League, la Juventus espugna Kiev con una doppietta di Morata - CalcioNews24 : Juventus, Szczesny: «Siamo stati solidi. Morata farà tanti gol» -