Juventus, Isco del Real per gennaio: lo spagnolo vale 40 milioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Juventus è al lavoro in vista della prossima sessione di mercato e insieme ad Andrea Pirlo sta valutando i profili che potrebbero rinforzare la rosa. La società è intenzionata a seguire i giocatori segnalati dal tecnico, tra questi c’è FrancIsco Isco, 28enne trequartista del Real Madrid e della nazionale spagnola. Isco è un vecchio … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laè al lavoro in vista della prossima sessione di mercato e insieme ad Andrea Pirlo sta valutando i profili che potrebbero rinforzare la rosa. La società è intenzionata a seguire i giocatori segnalati dal tecnico, tra questi c’è Franc, 28enne trequartista delMadrid e della nazionale spagnola.è un vecchio … L'articolo

calciomercatoit : ?? #Juventus, occhi in casa #RealMadrid: i malumori nello spogliatoio allontanano #Isco e #Marcelo ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Juve, il sogno di Pirlo per gennaio gioca nel Real: La Juventus ci prova per Isco. Come scrivono in Spagna, lo...… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Dalla Spagna insistono su #Isco: costa 40 milioni ?? #CMITmercato - PieAgo95 : #Chelsea ?? #Mount #RealMadrid ?? #Isco #Barcelona ?? #Messi #Juventus ?? #Dybala #Liverpool ?? #ThiagoAlcantara… -