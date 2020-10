Juventus | ecco la “speciale” quarta maglia disegnata da Pharrell

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lasi tinge (anzi ritinge) di rosa. L’idea dellaarriva direttamente dagli USA, infatti è statadal cantanteWilliams che ha preso alcune maglie iconiche del passato è l’ha riper alcuni club, tra cui quello bianconero. Infatti larisale alla stagione 2014-2015, di una tinta rosa che fu presa in giro dai tifosi avversari durante il campionato. La divisa tornerà nella stagione corrente a vestire i calciatori della Vecchia Signora solo per una partita, aggiungendo così un altro colore inedito, o quasi, dopo quello visto ieri sera in Champions League, ovvero un arancione davvero curioso. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Adama Traoré è ...