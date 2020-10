Juventus, Cristiano Ronaldo “vede” il Verona ma rischia di saltare il Barcellona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il mondo della Juventus è in attesa del comunicato della società riguardante il risultato del test molecolare di Cristiano Ronaldo, che potrebbe garantirgli la presenza sul terreno di gioco nelle prossime sfide casalinghe. L’obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di riavere a disposizione CR7 in vista della super sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 mentre era in ritiro con la Nazionale lusitana, il fenomeno portoghese è stato costretto a saltare le ultime due trasferte contro il Crotone e contro la Dinamo Kiev. In casa Juventus ci si aspetta di tutto, anche di andare incontro ad un clamoroso paradosso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo Aouar: conferme dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il mondo dellaè in attesa del comunicato della società riguardante il risultato del test molecolare di, che potrebbe garantirgli la presenza sul terreno di gioco nelle prossime sfide casalinghe. L’obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di riavere a disposizione CR7 in vista della super sfida di mercoledì prossimo contro il. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 mentre era in ritiro con la Nazionale lusitana, il fenomeno portoghese è stato costretto ale ultime due trasferte contro il Crotone e contro la Dinamo Kiev. In casaci si aspetta di tutto, anche di andare incontro ad un clamoroso paradosso. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo Aouar: conferme dalla ...

