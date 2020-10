Juventus | Capello esalta Chiesa | “Avete visto cos’ha fatto?”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Della partita di ieri sera tra Dinamo Kiev e, spicca la prestazione di Federico. L’ormai ex Fiorentina è un altro giocatore giunto a Torino tra lo scetticismo generale, soprattutto per quanto riguarda la corposa spesa che la società bianconera sarebbe chiamata a fronteggiare nel caso di riscatto del giocatore. Il classe 1997 è stato protagonista assoluto in una sfida, in cui ha messo in mostra tutte le sue doti di velocista e di attaccante di fascia, sia destra che sinistra. Da tempo non si vedeva nella squadra bianconera un giocatore in grado di saltare l’uomo con la rapidità divista ieri sera. Solo un difetto sarebbe parso evidente nel figlio d’arte, sia a Crotone che a Kiev: quando corre palla al piede, alza poco la testa. Da questo punto di vista, chi meglio del ...