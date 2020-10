Juve, nuovo infortunio per Chiellini: ko contro la Dinamo Kiev, le ultime sul rientro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) nuovo problema fisico per Giorgio Chiellini. Il centrale potrebbe saltare le prossime sfide della Juve. Leggi su 90min (Di mercoledì 21 ottobre 2020)problema fisico per Giorgio. Il centrale potrebbe saltare le prossime sfide della

forumJuventus : [C&F] Juve, ipotesi nuovo socio per sostenere il piano di crescita ?? - forumJuventus : Assemblea Azionisti Juve: ? Approvato bilancio al 30/6 ?? Paratici mantiene il ruolo ?? Cherubini nuovo Football D… - ilbaronejager : La Juventus quest'anno inizia con un gioco mediocre e dei nomi in campo non entusiasmanti ma ha una età media molto… - ilbaronejager : @FabRavezzani Forse è inferiore ma ha sicuramente prospetti molto interessanti ed una età media molto più bassa Se… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: CorSport: 'Ronaldo oggi si sottoporrà a un nuovo tampone per il Covid-19: per poter avere il via libera Uefa per #JuveBa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve nuovo Dal Portogallo: 'Offerta Juve per il nuovo Ronaldo' Calciomercato.com Crotone, a Cagliari come contro la Juve

Domenica alle 12:30 alla Sardegna Arena il Crotone di Stroppa si presenterà pronto a ripetere la prestazione offerta contro i Campioni d'Italia ...

Lucescu si piega a Pirlo: "Juve superiore, pensiamo al Ferencvaros"

Per carità: di imprese ne ha fatte parecchie, Mircea. Contro la Juventus del suo allievo non gli è riuscita e il rammarico di Lucescu sarà soprattutto per gli oltre 20 mila sostenitori di nuovo sugli ...

Domenica alle 12:30 alla Sardegna Arena il Crotone di Stroppa si presenterà pronto a ripetere la prestazione offerta contro i Campioni d'Italia ...Per carità: di imprese ne ha fatte parecchie, Mircea. Contro la Juventus del suo allievo non gli è riuscita e il rammarico di Lucescu sarà soprattutto per gli oltre 20 mila sostenitori di nuovo sugli ...