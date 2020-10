Judo | dove eravamo rimasti? Gli italiani già virtualmente qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e quelli ancora in corsa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Appuntamento fissato venerdì 23 ottobre in Ungheria per la ripartenza ufficiale del percorso di qualificazione olimpica nelper. Questo weekend (23-25 ottobre) andrà infatti in scena il Grand Slam di Budapest, primo torneo internazionale del World Tour dopo una pausa di otto mesi esatti (l’ultima gara pre-Covid risale al 23 febbraio col Grand Slam di Dusseldorf) in cui anche i ranking di qualificazione a cinque cerchi sono stati chiaramente congelati. In attesa di capire la composizione esatta del calendario nei prossimi mesi, in base all’evoluzione della situazione sanitaria nel mondo, ricordiamo la situazione provvisoria degli azzurri quando mancanootto mesi alla deadline del 28 giugno. In campo maschile l’Italia può contare al ...