Jessica Mazzoli | il fidanzato Diablo Baby attacca Morgan | “Messaggi sconci”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)di, ha avuto un improvviso quanto duro sfogo contro. Ha parlato di "messaggi sconci e richieste inappropriate".non se ne è stata in silenzio L'articolo, il: “Messaggi sconci” proviene da Gossip e Tv.

IsaeChia : #Morgan, il fidanzato della sua ex #JessicaMazzoli sbrocca sui social e lo attacca: “Mandi messaggi sconci alla mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Mazzoli

Isa e Chia

Diablo Baby, il fidanzato di Jessica Mazzoli, ha attaccato duramente Morgan. I due in comune hanno proprio Jessica, che è l’ex del cantante dei Bluvertigo e hanno anche una figlia insieme. Tra Morgan ...Mercoledì 14, nella sede del Corso di Laurea, in via Granarolo, si è tenuta la proclamazione La Facoltà di Chimica dei materiali con sede a Faenza ha sfornato sei nuovi dottori. Si tratta di Sara Amad ...